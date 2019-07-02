ФК «Ростов» потратит 5 млн рублей на перевозку и проживание спортсменов



На перевозку и проживание спортсменов ФК «Ростов» потратит 5 миллионов рублей. В эту сумму входят авиа- и ж/д билеты, бронирование номеров в гостиницах разных стран мира, аренда автомобилей, VIP-обслуживание в аэропортах, а также туристическая программа.

Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



Деньги выделяются на поездки в новом сезоне-2019/2020. Исполнитель должен предоставлять услуги с момента подписания договора до 31 мая 2020 года. Заявки на участие в тендере принимались до 3 июля. ФК «Ростов» воспользуется услугами компании, с которой уже давно сотрудничает.