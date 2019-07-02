Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

ФК «Ростов» потратит 5 млн рублей на перевозку и проживание спортсменов

ФК «Ростов» потратит 5 млн рублей на перевозку и проживание спортсменов
На перевозку и проживание спортсменов ФК «Ростов» потратит 5 миллионов рублей. В эту сумму входят авиа- и ж/д билеты, бронирование номеров в гостиницах разных стран мира, аренда автомобилей, VIP-обслуживание в аэропортах, а также туристическая программа.
Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Деньги выделяются на поездки в новом сезоне-2019/2020. Исполнитель должен предоставлять услуги с момента подписания договора до 31 мая 2020 года. Заявки на участие в тендере принимались до 3 июля. ФК «Ростов» воспользуется услугами компании, с которой уже давно сотрудничает.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.