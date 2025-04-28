Финальные дома в проекте «Персона» в Ростове сдала ГК «ЮгСтройИнвест»

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В Ростове Группа компаний «ЮгСтройИнвест» раньше намеченного срока завершила реализацию масштабного инвестиционного проекта «Персона».Ключи от своих комфортных квартир сразу в трех финальных домах — 1/1, 1/2 и 1/3 клубного квартала — получили 364 семьи.Концептуальный квартал для ценителей эстетики «Персона» отличается приватной атмосферой: включает в себя 2 кластера и двор без машин.Дома от 6 до 12 этажей — с эффектом подавления шума.Финальная сдача в квартале по традиции застройщика прошла в праздничной атмосфере: с насыщенной развлекательной программой для детей и взрослых, музыкой, фотозоной и угощением.Для ГК «ЮгСтройИнвест» «Персона» стала шестым проектом в Ростове и новым опытом застройки клубного типа. Жители полюбили прогулки и занятия спортом в своем дворе и зеленом сквере.Особое внимание в концепции проекта уделено авторским холлам, вдохновленным современным искусством.В рамках реализации проекта ГК «ЮгСтройИнвест» благоустроила сквер площадью около 1 га, сохранив в нем естественный ландшафт и крупномерные деревья.В Ростове ГК «ЮгСтройИнвест» возводит 6 микрорайонов. Застройщик реализует масштабный проект комплексного развития «Новый Ростов», где вместе с домами возводит социальные объекты и парки.Стартовали продажи в новом проекте — квартале впечатлений «Эстет», где представлены квартиры с готовым дизайнерским ремонтом.