ГК «ЮгСтройИнвест» дала старт новому проекту в «Новом Ростове»

Фото: ЮСИ

Начались продажи нового проекта ГК «ЮгСтройИнвест» - квартала на Шолохова «Сияние». 8 кластеров комфортного жилья площадью 12,8 гектара появились возле нового уникального парка. Второй проект на территории старого аэропорта отличается стильной архитектурой в холодных оттенках, развитой инфраструктурой и высоким уровнем комфорта жителей.На территории квартала планируется строительство школы на 900 учеников и детсада на 200 мест. Для жителей квартала «Сияние» оборудованы зоны для эффективных тренировок, отдыха, а также игровые площадки для детей разных возрастов.Совместно со стартом проекта на территории старого аэропорта появился офис продаж «ЮгСтройИнвест». В рамках двойной премьеры застройщик организовал праздник с подарками для первых покупателей и яркой фотозоной. Клиенты смогли увидеть, как будет выглядеть квартал на Шолохова, выбрать подходящую планировку и купить квартиру по выгодной стоимости.Ростовчан особенно привлекает локация квартала. Неподалеку от него возведут уникальный парк, инфраструктура нового центра города будет насыщенной. Жители сами смогут выбрать – тихое местечко или динамичный ритм жизни. Расположение также позволит быстро добраться в нужное место и отдохнуть от шумного мегаполиса.— Мы рады, что наш проект вызвал такой интерес в первый день продаж. С самого старта у клиентов есть возможность приобрести квартиры как с предчистовой отделкой, так и выбрать один из трех дизайн-проектов квартир с ремонтом. От лица генерального директора Иванова Юрия Ивановича и всего коллектива группы компаний «ЮгСтройИнвест» хочу пожелать будущим новоселам счастливой и комфортной жизни в квартале на Шолохова, - добавила руководитель отдела продаж «ЮгСтройИнвест» в Ростове-на-Дону Виктория Рябикина.Квартал на Шолохова позволил открыть второй этап реализации масштабного городского проекта «Новый Ростов». В 2023 году ГК «ЮгСтройИнвест» начала возведение умного квартала «Полет». Первые дома планируют сдать уже в этом году.