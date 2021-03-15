Фарма-блогер Екатерина Диденко вышла замуж на Мальдивах

Скандально известная таганроженка сыграла свадьбу на Мальдивах. Видео церемонии Екатерина Диденко опубликовала 17 марта в сторис на своей странице в «Инстаграме».На кадрах девушка стоит в белом свадебном платье с букетом ярко-красных цветов. Парень Диденко, Влад, надел легкую белую рубашку и такого же цвета шорты. Молодой человек стал на одно колено и надел Диденко кольцо.Пара прибыла на Мальдивы несколько дней назад. Екатерина Диденко поделилась, что ее вместе с возлюбленным пригласили в качестве моделей. Им предстояло девять съемок. Стала эта свадьба частью съемок, или они являлись подарком молодоженам, неизвестно. Сама фарма-блогер точного ответа не дала, опубликовав комментарии фанатов с поздравлениями.Екатерина Диденко стала известной после трагической вечеринки с сухим льдом в феврале 2020 года. Из-за химической реакции погибли ее муж и несколько друзей. Спустя несколько месяцев после смерти супруга таганроженка вступила в отношения с актером Владом Черных. Пара решила вместе воспитывать детей Диденко, а недавно заключила неофициальный брак. В одном из торговых центров они оставили свои отпечатки пальцев в автомате и получили шуточное свидетельство о браке.