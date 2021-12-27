Еще трое фигурантов «дела об аксайских рынках» останутся в СИЗО до апреля 2022 года

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Троим фигурантам «дела об аксайских рынках» продлили меру пресечения. Директор аксайского рынка Иван Ситько, сын бизнесмена Бабаева - Эдуард, а также Владимир Мороженко пробудут в СИЗО еще три с половиной месяца. Заседание состоялось 29 декабря в Ленинском районном суде Ростова.Бизнесменов подозревают сразу по нескольким статьям: «Участие в преступном сообществе» и «Незаконное предпринимательство». У Эдуарда Бабаева список дополнен статьями «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» и «Отмывание денег организованной группой в особо крупном размере».По версии следствия, экс-глава Аксайского района вместе с несколькими бизнесменами организовали якобы незаконную торговлю. Примечательно, что правоохранители обнаружили незаконные действия спустя немалое количество времени. Более 20 лет вопрос о законности аксайских рынков даже в голову никому не мог прийти. Однако весной 2021 года на популярные в регионе рынки нагрянули несколько тысяч силовиков. «Алмаз», «Овощной», «Атлант» и другие торговые точки в одночасье оказались незаконными. Тысячи торговцев вмиг лишились единственного источника дохода, а на предпринимателей возбудили уголовные дела.По решению суда Иван Ситько, Эдуард Бабаев и Владимир Мороженко пробудут в следственном изоляторе до 11 апреля 2022 года. Виталию Борзенко также продлили меру пресечения - до 10 апреля 2022 года.Прокурор Ростовской области Роман Прасков 29 декабря рассказал, что расследование дела находится на завершающей стадии и к концу января 2022 года всем его фигурантам предъявят обвинения.Всего фигурантами «дела аксайских рынков» стали 16 человек, включая бизнесмена Карима Бабаева, его сыновей Вадима и Эдуарда, а также экс-главу Аксайского района Виталия Борзенко. Из них десять также находятся в СИЗО. Последним в следственный изолятор отправили предпринимателя Рифата Капкаева, а до этого - Карима Бабаева. Меру пресечения последнему избрали еще в июне. Однако самого бизнесмена найти не удалось. Позже его объявили в международный розыск. Бабаева задержали через несколько месяцев в пределах Ростова.