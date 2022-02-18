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Еще четыре женщины и мужчина скончались от коронавируса на Дону

Еще четыре женщины и мужчина скончались от коронавируса на Дону

Еще четыре женщины и мужчина скончались от коронавирусной инфекции в донском регионе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Возраст скончавшихся был от 67 до 85 лет. Все они болели также другими болезнями сердца и сосудов, поэтому не смогли побороть COVID-19. Примечательно, что в последнее время смертность от ковида снизилась в разы. Раньше за сутки погибали около 30 пациентов, а теперь же и число - от 5 до 10.

Вероятнее всего, это связано с тем, что люди стали болеть новым штаммом - омикроном. Он гораздо заразнее, чем другие виды коронавируса, однако переносится значительно легче. Большинство людей переносят инфекцию в домашних условиях.
Фото: Алексей Бойко
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