На Дону еще 20 человек скончались от коронавируса за сутки

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В донском регионе еще 20 человек скончались от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области 5 января.Справиться с тяжелой болезнью не смогли 11 мужчин и девять женщин. Все погибшие были в возрасте от 52 до 92 лет и страдали различными хроническими заболеваниями. Наиболее тяжело коронавирус переносят те, у кого есть сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония и другие сердечно-сосудистые заболевания.Напомним, что всего на территории Ростовской области от COVID-19 умерли уже 9 714 жителей.