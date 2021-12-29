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На Дону еще 20 человек скончались от коронавируса за сутки

На Дону еще 20 человек скончались от коронавируса за сутки

В донском регионе еще 20 человек скончались от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области 5 января.

Справиться с тяжелой болезнью не смогли 11 мужчин и девять женщин. Все погибшие были в возрасте от 52 до 92 лет и страдали различными хроническими заболеваниями. Наиболее тяжело коронавирус переносят те, у кого есть сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония и другие сердечно-сосудистые заболевания.

Напомним, что всего на территории Ростовской области от COVID-19 умерли уже 9 714 жителей.
Фото: Алексей Бойко
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