В Ростовской области за сутки коронавирус подхватили 202 человека

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 202 человека. По данным на 17 мая, с начала пандемии количество инфицированных дончан достигло 91 535 человек.Среди новых зараженных 32,2% - молодежь от 18 до 45 лет, 34,7% - люди в возрасте от 46 до 65 лет. В числе новых пациентов с коронавирусом оказались 19,8% пенсионеров от 66 до 79 лет и 5,9% - старше 80 лет. Также с инфекцией начали борьбу 15 несовершеннолетних.Большинство людей переносят COVID-19 в легкой форме, с симптомами ОРВИ (кашель, слабость, повышенная температура). Однако для пациентов с хроническими заболеваниями вирус особенно опасен. Он вызывает осложнения, и тогда болезнь переходит в тяжелую форму. Зачастую таким пациентам необходима искусственная вентиляция легких - они не могут дышать самостоятельно.Врачам удалось спасти 89,5% инфицированных. Однако 4 237 дончан скончались от последствий болезни. По информации областного правительства, все они страдали различными хроническими заболеваниями.