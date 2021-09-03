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Еще 480 человек подхватили COVID-19 на Дону

Еще 480 человек подхватили COVID-19 на Дону
В Ростовской области еще 480 человек заболели COVID-19. Такие данные приводит правительство донского региона.

С начала эпидемии по 5 сентября в области зафиксировали 126 801 случай заболевания коронавирусом. Большая часть инфицированных уже поборола болезнь. Многие из них переносили заболевание дома, на самоизоляции.

В легкой форме COVID-19 переносили дети и люди с крепким иммунитетом. Особо опасен коронавирус для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.

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