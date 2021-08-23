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Еще 289 жителей Ростовской области побороли коронавирус

Еще 289 жителей Ростовской области побороли коронавирус

Еще 289 жителей Ростовской области побороли коронавирус. Об этом сообщили на сайте правительства донского региона 24 августа.

Продолжают бороться за жизнь больше 9 тысяч человек. Из них 4 201 пациент получает помощь врачей стационарно. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 429 больных.

За весь период пандемии в Ростовской области выздоровели 105 234 человека. Это около 87% от общего числа заразившихся. Для сравнения: в соседнем Краснодарском крае тот же показатель равен 74%, а в Волгоградской области он составляет 88%.

Всего с начала пандемии в донском регионе заразились 121 027 человек. За прошедшие сутки это число увеличилось на 483 случая.

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