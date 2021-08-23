Еще 289 жителей Ростовской области побороли коронавирус. Об этом сообщили на сайте правительства донского региона 24 августа.Продолжают бороться за жизнь больше 9 тысяч человек. Из них 4 201 пациент получает помощь врачей стационарно. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 429 больных.За весь период пандемии в Ростовской области выздоровели 105 234 человека. Это около 87% от общего числа заразившихся. Для сравнения: в соседнем Краснодарском крае тот же показатель равен 74%, а в Волгоградской области он составляет 88%.Всего с начала пандемии в донском регионе заразились 121 027 человек. За прошедшие сутки это число увеличилось на 483 случая.