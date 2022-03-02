Еще 2 499 жителей Ростовской области заболели коронавирусом

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В Ростовской области коронавирусом заболели еще 2 499 человек. По данным на 4 марта, большинство новых пациентов с COVID-19 - люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 885 человек.Немного меньше, 737 зараженных, оказались молодежью от 18 до 45 лет. Также в числе инфицированных появились и пенсионеры. Положительные результаты ПЦР-тестов получили люди от 66 до 79 лет (410 человек) и жители региона старше 80 лет (150 человек). Еще 318 инфицированных - дети.Общее число людей с подтвержденным коронавирусом ежедневно пополняют по несколько тысяч человек в Ростовской области. Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 331 640 человек. По информации регионального правительства, большинство из них уже выздоровели. Однако побороть опасную инфекцию удалось не всем. Коронавирус забрал жизни 10,4 тысячи человек.