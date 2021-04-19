Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Двух активистов штаба Навального задержали в Ростове

Двух активистов штаба Навального задержали в Ростове
В донской столице 20 апреля задержали двух активистов штаба Алексея Навального. Сотрудники полиции пришли к бывшему сотруднику штаба Вадиму Кобзеву и волонтеру организации Екатерине Верещагиной. На молодых людей составили протоколы по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти».

Молодые люди были задержаны на вокзале, куда приехали из Казани. Причиной задержания, как указано в рапорте, стали нецензурные выражения активистов и агрессивное поведение по отношению к правоохранителям.

Арестованных изначально доставили в отдел полиции № 8, после чего перевели в ОП № 6. 21 апреля состоится суд по делу активистов.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.