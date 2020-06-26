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В Гуково и Зверево два дня не будет воды из-за аварии

В Гуково и Зверево два дня не будет воды из-за аварии
В нескольких населённых пунктах Ростовской области два дня будут перебои с водой. Отключения ожидаются в Гуково, Зверево, а также в посёлках Красносулинского района.

Воду будут подавать по определённому графику в течение двух дней, 28 и 29 июня. Как рассказали в администрации города Зверево, неудобства связаны вызваны аварией на насосной станции № 2 Гуково-Гундоровского водовода. Что именно стало причиной поломки, в сообщении не сказано.

Отмечается, что будет организован подвоз воды. Чтобы её получить, необходимо подать соответствующее заявление в городскую администрацию. Тогда её привезут на специальной машине.

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