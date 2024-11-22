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Жители города Гуково и трех хуторов остались без воды из-за аварии

Жители города Гуково и трех хуторов остались без воды из-за аварии
Утром 22 ноября в Ростовской области произошло массовое отключение воды. Краны пересохли в городе Гуково и населенных пунктах Красносулинского района около 09:00. От коммуникации были отрезаны хутора Гуково, Марс и Платово.

Коммунальная проблема коснулась порядка 60 тысяч человек. Причиной проблемы стала авария в машинном зале насосной станции 5-го подъема Гуково-Гундуровского водовода.

В «Управлении развития систем водоснабжения» заявили, что ориентировочное время завершения ремонта — 22 ноября до 17:00.
Фото: Ростов.Ру
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