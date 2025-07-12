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Жители Усть-Донецкого района 12 июля остались без воды

Жители Усть-Донецкого района 12 июля остались без воды
Жители Усть-Донецкого района 12 июля остались без воды. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

В Крымском сельском поселении сломалась электрическая подстанция. Это привело к отключению электроэнергии на водозаборе в хуторе Костино-Горский, водопроводе в хуторе Крымский и очистных сооружениях поселка Усть-Донецкий.

В результате аварии без водоснабжения остались жители хуторов Апаринский, Ещеулов, Крымский и поселка Усть-Донецкий.

На месте происшествия работают специалисты.
Фото: Соцсети.
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