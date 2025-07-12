Жители Усть-Донецкого района 12 июля остались без воды
Жители Усть-Донецкого района 12 июля остались без воды. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
В Крымском сельском поселении сломалась электрическая подстанция. Это привело к отключению электроэнергии на водозаборе в хуторе Костино-Горский, водопроводе в хуторе Крымский и очистных сооружениях поселка Усть-Донецкий.
В результате аварии без водоснабжения остались жители хуторов Апаринский, Ещеулов, Крымский и поселка Усть-Донецкий.
На месте происшествия работают специалисты.