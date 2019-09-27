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В Ростовской области «Лада» врезалась в самосвал и загорелась: пострадал водитель

В Ростовской области «Лада» врезалась в самосвал и загорелась: пострадал водитель
Водитель легкового автомобиля получил травмы в результате аварии в Ростовской области. ДТП случилось в ночь на 1 октября в Шахтах.

Около полуночи по переулку Енисейскому ехал 24-летний парень за рулём «Лады Калины». Сообщается, что у парня нет прав.

- Он не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Вольво ФМ Трак» под управлением 26-летнего водителя, - сообщили в ОГИБДД города Шахты.

Молодой человек на большой скорости врезался в прицеп фуры. Сила удара оказалась очень сильной, и «Ладу» буквально расплющило. Вскоре после столкновения она загорелась. К счастью, водителя успели вытащить из салона. Он получил тяжёлые травмы и был доставлен в больницу. По факту аварии проводится проверка.

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