В Ростовской области «Лада» врезалась в самосвал и загорелась: пострадал водитель



Водитель легкового автомобиля получил травмы в результате аварии в Ростовской области. ДТП случилось в ночь на 1 октября в Шахтах.



Около полуночи по переулку Енисейскому ехал 24-летний парень за рулём «Лады Калины». Сообщается, что у парня нет прав.



- Он не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Вольво ФМ Трак» под управлением 26-летнего водителя, - сообщили в ОГИБДД города Шахты.



Молодой человек на большой скорости врезался в прицеп фуры. Сила удара оказалась очень сильной, и «Ладу» буквально расплющило. Вскоре после столкновения она загорелась. К счастью, водителя успели вытащить из салона. Он получил тяжёлые травмы и был доставлен в больницу. По факту аварии проводится проверка.