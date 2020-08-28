Дорогу на границе Украины с Ростовской областью восстановят за более чем 78 миллионов рублей

Администрация Чертковского района ищет исполнителя контракта, который должен восстановить дорогу у таможенного пункта, на границе Украины и Ростовской области. Соответствующая информация появилась на официальном сайте государственных закупок.На переустройство дороги у пункта Чертково – Меловое планируется выделить 78,4 миллиона рублей из бюджета донского региона и Чертковского района. Местный бюджет составляет всего 1% от общей суммы – 800 тысяч рублей. До декабря 2020 года подрядчик должен будет восстановить и закрепить трассу, проложить тротуары, переустановить линии связи, наружное освещение, остановку и разворотную площадку для автобусов, а также 25 парковочных мест.Данный пункт пропуска является межгосударственным автомобильным и пешеходным. Это означает, что пересечь государственную границу здесь граждане Украины и России могут на машине или пешком.Сейчас ведется поиск исполнителя контракта. Работы начнутся после избрания подрядчика, 4 сентября.