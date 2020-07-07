Украина возобновила работу пункта пропуска через границу в Ростовской области

В Ростовской области возобновил работу пункт пропуска на границе с Украиной.Работу начал КПП Меловое, пишет ТАСС со ссылкой на Генконсульство Украины в Ростове.Добавим, что Меловое - самый восточный населённый пункт Украины. Он расположен напротив донского посёлка Чертково. Там находится единственный в Ростовской области пункт пропуска на границе с сопредельным государством. Остальные КПП на Дону граничат с республиками ДНР и ЛНР.Пункт пропуска Меловое был закрыт в апреле по решению правительства Украины из-за распространения коронавируса.