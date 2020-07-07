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Украина возобновила работу пункта пропуска через границу в Ростовской области

Украина возобновила работу пункта пропуска через границу в Ростовской области
В Ростовской области возобновил работу пункт пропуска на границе с Украиной.

Работу начал КПП Меловое, пишет ТАСС со ссылкой на Генконсульство Украины в Ростове.
«Согласно указанному решению правительства Украины, с 00:00 7 июля возобновлена возможность пешего пересечения границы с Россией в пункте пропуска Меловое (Луганская область)», - сообщили в пресс-службе.

Добавим, что Меловое - самый восточный населённый пункт Украины. Он расположен напротив донского посёлка Чертково. Там находится единственный в Ростовской области пункт пропуска на границе с сопредельным государством. Остальные КПП на Дону граничат с республиками ДНР и ЛНР.

Пункт пропуска Меловое был закрыт в апреле по решению правительства Украины из-за распространения коронавируса.

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