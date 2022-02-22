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Дополнительные поезда запустят из Ростова в связи с закрытием аэропорта Платов

Дополнительные поезда запустят из Ростова в связи с закрытием аэропорта Платов

Закрытие воздушных гаваней на Юге России повлияло на работу ж/д транспорта. Аэровокзалы прекращают регистрацию на рейсы по разным направлениям (в Платове отменили 23 рейса в Москву, Саратов, Нижний Новгород, Самару, Сочи, Махачкалу). Люди, ожидающие вылета, находятся в замешательстве. Удар на себя взяли сети РЖД.

Дополнительные поезда запустят из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов. Действующие рейсы также усилят несколькими вагонами. Об этом 24 февраля сообщили в РЖД.

Расписание движения пассажирских поездов пока остается прежним, вокзалы работают в штатном режиме. Стоимость билетов будет зафиксирована. Это нужно для того, чтобы увеличившийся спрос на рейсы не влиял на стоимость проезда для пассажиров.

Напомним, утром 24 февраля Росавиация сообщила о том, что на южной территории страны работу приостановили 12 аэропортов. Ограничение продлится до 2 марта включительно. Вероятно, это связано с событиями в Донбассе.
Фото: donday
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