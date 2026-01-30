После потепления дороги Ростова покрылись льдом 29 января
После потепления дороги Ростова покрылись льдом. Жители поделились снимками обледенелых тротуаров.
В последнюю неделю января жители донской столицы ощущают значительное потепление на улице. Из-за плюсовых температур стал таять снег на дорогах и лед на крышах зданий. Так на асфальте начали образовываться снежные каши и лужи. А огромные сосульки падают с крыш на оживленные улицы.
В такую погоду при небольшом колебании температуры может появиться гололед. Уже в конце рабочего дня 29 января жителей донской столицы ожидал сюрприз в виде бесплатного катка. Город оказался скован льдами от дорожек у подъездов до главных пешеходных артерий Ростова. В образовавшейся зеркальной глади красиво заблестели огни уличных фонарей. На природное явление хоть и кажется красивым все равно является не безопасным.
Согласно прогнозам синоптиков, местами в регионе будут наблюдаться гололедно-изморозевые отложения до вечера 31 января.
Жителям рекомендуется во время прогулок на свежем воздухе с маленькими детьми не оставлять их без присмотра и не находиться с ними в местах возможного падения с крыш глыб льда. Также важно стараться не носить тяжелые сумки, не держать руки в карманах - это увеличивает вероятность падения.