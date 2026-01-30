Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

После потепления дороги Ростова покрылись льдом 29 января

После потепления дороги Ростова покрылись льдом 29 января
После потепления дороги Ростова покрылись льдом. Жители поделились снимками обледенелых тротуаров.

В последнюю неделю января жители донской столицы ощущают значительное потепление на улице. Из-за плюсовых температур стал таять снег на дорогах и лед на крышах зданий. Так на асфальте начали образовываться снежные каши и лужи. А огромные сосульки падают с крыш на оживленные улицы.

В такую погоду при небольшом колебании температуры может появиться гололед. Уже в конце рабочего дня 29 января жителей донской столицы ожидал сюрприз в виде бесплатного катка. Город оказался скован льдами от дорожек у подъездов до главных пешеходных артерий Ростова. В образовавшейся зеркальной глади красиво заблестели огни уличных фонарей. На природное явление хоть и кажется красивым все равно является не безопасным.

- Пока ждала светофор, аж покатилась вниз прямо в текущий по дороге «ручей». Хорошо, что остановиться смогла прямо перед проезжей частью, - говорит одна из ростовчанок.


Согласно прогнозам синоптиков, местами в регионе будут наблюдаться гололедно-изморозевые отложения до вечера 31 января.

Жителям рекомендуется во время прогулок на свежем воздухе с маленькими детьми не оставлять их без присмотра и не находиться с ними в местах возможного падения с крыш глыб льда. Также важно стараться не носить тяжелые сумки, не держать руки в карманах - это увеличивает вероятность падения.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика