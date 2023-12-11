Ростовчане могут получить компенсацию после падения из-за гололеда

Фото: УГОЧС Ростов-на-Дону

Ростовчане вправе получить компенсацию за причиненный вред здоровью после падения из-за гололеда. Однако для того, чтобы возместить убыток за полученную травму, необходимо иметь доказательства.Сразу после падения нужно сфотографировать место происшествия, себя и полученные травмы. Если удалось подняться, придется обратиться к очевидцам и уговорить их выступить свидетелями. В идеале лучше обратиться в травмпункт и получить соответствующую справку о получении травмы. Официальный документ увеличит шансы на получение компенсации. Также нужно собрать чеки за услуги врачей и за лекарства, чтобы возместить потраченное.Далее необходимо определить, кто отвечает за участок дороги, на котором была получена травма и составить претензию на организацию, которая пренебрегла противогололедной обработкой. Компенсацию выплачивает именно та организация, ответственная за содержание территории, на которой произошло падение. За полученную травму в придомовой территории несет ответственность управляющая компания, обслуживающая дом. За участок возле остановок общественного транспорта, улиц, выездов и въездов с проезжей части, тротуаров вдоль улиц ответственность несет Минтранс и подведомственные ему организации. За территорию, принадлежащую государственным учреждениям, отвечает их руководство. Если травма получена на участке частной организации, то ответственность несет ее владелец. Если какая-то из этих организаций или ведомств откажется выплачивать компенсацию, пострадавший в праве обратиться в правоохранительные органы или суд.Компенсация может быть оценена в размере заработной платы или же возмещением стоимости на лечение.Можно пойти еще дальше и получить не только компенсацию за лечение, но за моральный вред. Ее размер определяет суд. Если травма получена во дворе, то от управляющей компании можно требовать заплатить штраф. Однако это возможно, если пострадавший обращался с досудебной претензией и она не была удовлетворена. В случае, если горожанин оплачивал услуги юристов или адвокатов, то у него есть право на компенсацию и этого.Напомним, что 11 декабря в Ростове из-за гололеда пострадали 80 людей, из которых 17 человек - дети. Были ли в этом числе люди, которые обратились за компенсацией, не известно. Учитывая, сколько доказательств нужно предоставить и какие круги ада пройти, чтобы получить деньги, горожане предпочитают не связывать себя узами бюрократии и лечиться за свой счет.