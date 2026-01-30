Новости
В Ростовской области объявлена опасность по БПЛА 30 января

В Ростовской области объявлена опасность по БПЛА 30 января. Сообщение от РСЧС пришло около полуночи.

Жителям дали рекомендации уйти с открытых участков улиц, зайти в помещения и отойти подальше от окон. 
Фото: РСЧС
