Фото: Антонина Пшеничная

Жителям Волгодонска возобновят подачу горячей воды и отопления к полуночи 29 января. Об этом проинформировал глава города Дмитрий Вельможко.Рабочие завершили монтажные работы по замене трубы. ​В 21:00 начали заполнять системы водой. Если все пройдет без сбоев, отопление и горячая вода начнут возвращаться в квартиры уже к полуночи.​Несмотря на возобновление подачи коммуникации, зданиям учебных заведений в зоне отключений необходимо время для полноценного прогрева помещений до нормативных температур. Из-за этого 30 января школы останутся на дистанционном обучении, а детские сады не будут принимать детей. Также на период прогрева в помещениях будет проведена дополнительная санитарная обработка.Напомним, авария на трубопроводе произошла вечером 28 января. Из-за изношенной трубы без отопления остались тысячи жителей. Люди сидят без тепла зимой уже больше суток.