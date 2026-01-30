Три исторических объекта в Таганроге включили в список выявленных объектов культурного наследия

Фото: комитет по охране ОКН в Ростовской области

В Таганроге расширен список объектов культурного наследия. В перечень вошли два здания и исторический спуск.Как сообщили в комитете по охране ОКН Ростовской области, речь идет про «Дом Я. Сабсовича», «Домовладение В. П. Корсака» и «Градоначальнический спуск». Все объекты могут быть включены в федеральную программу по восстановлению и сохранению объектов культурного наследия.Перечень выявленных объектов культурного наследия — это официальный список зданий, сооружений, археологических находок и других объектов, обладающих признаками памятников истории и культуры, но еще не включенных в Единый государственный реестр. Они находятся под временной охраной государства до проведения экспертизы.«Домовладение В. П. Корсака»: К сожалению, подробной информации об этом здании практически не сохранилось. Известно лишь, что оно находится по адресу: переулок Антона Глушко, 29 и имеет следующие литеры и номера: А, А1, Ц, № 1, № 2.Согласно записям в реестре генералитета российской императорской армии и флота, Виктор Поликарпович Корсак начал службу в 1871 году, а в 1910 году ушел в отставку по возрасту, получив звание генерал-майора, мундир и пенсию. Он был награжден орденами Святой Анны 2-й и 3-й степеней, а также орденами Святого Станислава 2-й и 3-й степеней.Градоначальнический спуск – один из старейших спусков в приморском городе. Он соединяет улицу Шмидта с улицей Портовой. Всего в Таганроге 7 спусков. Так как Таганрог располагается в верхней части мыса, а вдоль побережья – крутые склоны с глинистым грунтом, чтобы наладить логистику от побережья до города, сделали специальные спуски.В прошлом Градоначальнический спуск был центром жизни. Здесь располагались керосиновые склады, ресторан, а с 1895 по 1920 годы функционировала часовня «Ясли», построенная братьями Бесчинскими, где матери могли оставить своих новорожденных детей. В 20-х годах часовню разрушили, а на ее месте появились жилые дома.Сегодня спуск находится в аварийном состоянии. Однако в 2024 году был разработан проект благоустройства, который предполагает восстановление не только самого спуска, но и прилегающей территории. Планируется создание экопарковки, входного павильона у Каменной лестницы и терренкуров по склону между Градоначальническим и Комсомольским спусками.Дом Я. Сабсовича, или «Дом трудолюбия»: Начиная с 1893 года, в этом здании располагался «Дом Таганрогского общества призрения неимущих», также известный как «Дом трудолюбия». Открытие этого благотворительного учреждения, инициированное в 1890-х годах, стало возможным благодаря финансовой поддержке мецената Я. С. Полякова. Здесь оказывали помощь пожилым людям и инвалидам, а также обучали ремеслам нуждающихся граждан, фактически функционируя как рабочий дом.