Полностью восстановить подачу тепла в Волгодонске планируют до 10 часов утра 30 января

Тепло в дома жителей Волгодонска планируют вернуть до 10 часов утра. Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, система теплоснабжения полностью восстановлена после ночных аварийных работ.

Система теплоснабжения на улице Мира в Волгодонске полностью восстановлена после ночных аварийных работ, - сообщил глава региона. По его словам, специалисты выполнили комплекс мероприятий, включающий возобновление циркуляции теплоносителя, заполнение магистрального трубопровода и устранение воздушных пробок. Параметры теплоносителя соответствуют установленным нормам.

В настоящее время идет поэтапное подключение жилых домов и социальных учреждений к системе. Ожидается, что подача тепла будет полностью восстановлена в течение ближайших трех часов, ориентировочно к 10 часам утра.
Фото: Donday
