В первые дни февраля Ростовскую область накроют морозы до -11 градусов

Фото: Donday

Жителей Ростова-на-Дону предупреждают о значительном изменении погодных условий. В первый день февраля в городе резко похолодает – до -11 градусов. Об этом сообщили синоптики Ростовского Гидрометцентра, предоставившие подробный прогноз на 31 января и 1 февраля.По информации метеорологов, 31 января в донской столице будет тепло и дождливо. В первой половине дня ожидается дождь с мокрым снегом, температура поднимется до +5 градусов к полудню. Вечером похолодает до +3 градусов, а дождь будет продолжаться до утра следующего дня.Однако уже 1 февраля ситуация кардинально изменится. Утро начнется со снегопада и заморозков до -4 градусов. Днем столбики термометров опустятся до -6 градусов, а ночью температура достигнет отметки -11 градусов. Прогнозируется также сильный ветер с порывами более 6 метров в секунду.