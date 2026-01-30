Новости
Пропавшую без вести 73-летнюю ростовчанку нашли живой

Пропавшая без вести в Ростове-на-Дону 73-летняя пенсионерка найдена живой. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

29 января днем Любовь Столбунова (Маковская) ушла в неизвестном направлении из своего дома, расположенного в донской столице. После того как пенсионерка не вернулась и перестала отвечать на телефонные звонки, ее близкие забили тревогу. Они обратились за помощью в поисках в полицию и к волонтерам.

Уже ближе к ночи этого же дня Любовь была найдена живой. Информация о том, где пенсионерка находилась все это время, не раскрывается.
Фото: Лиза Алерт
