Пропавшую без вести 73-летнюю ростовчанку нашли живой

Фото: Лиза Алерт

Пропавшая без вести в Ростове-на-Дону 73-летняя пенсионерка найдена живой. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».29 января днем Любовь Столбунова (Маковская) ушла в неизвестном направлении из своего дома, расположенного в донской столице. После того как пенсионерка не вернулась и перестала отвечать на телефонные звонки, ее близкие забили тревогу. Они обратились за помощью в поисках в полицию и к волонтерам.Уже ближе к ночи этого же дня Любовь была найдена живой. Информация о том, где пенсионерка находилась все это время, не раскрывается.