В Ростовской области спасатели пришли на помощь рыбаку, застрявшему во льдах и торосах

Рыбалка едва не обернулась трагедией для жителя ЛНР в Веселовском районе. Об этом сообщили в ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ».

Вечером 29 января мужчина решил порыбачить в Веселовском районе. Отплыв на лодке на значительное расстояние от берега, он внезапно обнаружил, что окружен торосами и льдинами и самостоятельно вернуться к берегу не может.

Ситуация осложнялась тем, что течение начало относить рыбака в сторону Шахаевского лимана. Положение мужчины стало критическим.

К счастью, у него оказался с собой мобильный телефон. Рыбак позвонил в службу спасения и стал ждать помощи.

Спасатели оперативно нашли терпящего бедствие рыбака и подняли его на борт спасательного катера. После чего его лодку отбуксировали к берегу, где был припаркован его автомобиль.
Фото: ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ»
