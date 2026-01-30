В Ростовской области спасатели пришли на помощь рыбаку, застрявшему во льдах и торосах

Фото: ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ»

Рыбалка едва не обернулась трагедией для жителя ЛНР в Веселовском районе. Об этом сообщили в ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ».Вечером 29 января мужчина решил порыбачить в Веселовском районе. Отплыв на лодке на значительное расстояние от берега, он внезапно обнаружил, что окружен торосами и льдинами и самостоятельно вернуться к берегу не может.Ситуация осложнялась тем, что течение начало относить рыбака в сторону Шахаевского лимана. Положение мужчины стало критическим.К счастью, у него оказался с собой мобильный телефон. Рыбак позвонил в службу спасения и стал ждать помощи.Спасатели оперативно нашли терпящего бедствие рыбака и подняли его на борт спасательного катера. После чего его лодку отбуксировали к берегу, где был припаркован его автомобиль.