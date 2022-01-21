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В Ростове школьница повредила позвоночник, упав на скользком тротуаре

В Ростове школьница повредила позвоночник, упав на скользком тротуаре

В Ростове-на-Дону 12-летняя девочка серьезно повредила позвоночник, упав на скользком тротуаре. Происшествие случилось около двух часов дня 23 января рядом с ее домом на улице Можайской, 38.

Школьница вышла на улицу по своим делам. Но не успела она пройти и нескольких десятков метров, как поскользнулась на заснеженной дорожке. Девочка упала и из-за сильной боли не смогла подняться.

Прохожие вызвали ей скорую помощь. Школьницу госпитализировали с травмой поясничного отдела позвоночника. Однако после осмотра ее отпустили на лечение домой.
Фото: izklaide.tv3.lv
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