В Ростове школьница повредила позвоночник, упав на скользком тротуаре

Фото: izklaide.tv3.lv

В Ростове-на-Дону 12-летняя девочка серьезно повредила позвоночник, упав на скользком тротуаре. Происшествие случилось около двух часов дня 23 января рядом с ее домом на улице Можайской, 38.Школьница вышла на улицу по своим делам. Но не успела она пройти и нескольких десятков метров, как поскользнулась на заснеженной дорожке. Девочка упала и из-за сильной боли не смогла подняться.Прохожие вызвали ей скорую помощь. Школьницу госпитализировали с травмой поясничного отдела позвоночника. Однако после осмотра ее отпустили на лечение домой.