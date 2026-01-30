В начале февраля мощный антициклон обрушит на Ростовскую область морозы до -23 градусов

Фото: Donday

Погодные аномалии обрушатся на донской регион сразу после непродолжительной оттепели. Уже ночью 31 января температура воздуха на севере области достигнет отметки в +2 градуса днем. Но уже в воскресенье 1 февраля ожидается резкое падение до -23 градусов.Напомним, что с 28 января в Ростовской области установилась оттепель. Столбики термометров к концу последней рабочей недели января поднялись до +5…+7 градусов. Однако даже в это время ночная температура оставалась минусовой.Причиной таких резких перепадов погоды стала смена антициклонов. Например, перед Крещением в регион пришел мощный антициклон, который принес на Дон морозы до -18…-20 градусов. Ему на смену пришел теплый циклон, характеризующийся высоким давлением и резким повышением температуры. Именно он и подарил Ростовской области несколько дней тепла и солнечной погоды.По данным метеорологов, лютые морозы после резкого потепления вернутся в донскую столицу и регион уже утром 1 февраля. Сервис «Яндекс.Погода» прогнозирует в Ростове-на-Дону на первый день февраля -6 градусов днем и -11 градусов ночью. В течение всей недели в донской столице ожидаются морозы до -16 градусов.На севере Ростовской области синоптики прогнозируют еще более суровые морозы – до -23 градусов. К примеру, в Миллерово днем 1 февраля воздух прогреется лишь до -11 градусов, а ночью температура опустится до -17 градусов. В Верхнедонском районе, в станице Казанской, утром 2 февраля температура может понизиться до -23 градусов.Помимо сильных морозов, в донской регион вновь вернутся ледяные дожди, снегопады и гололедица. Осадки различной интенсивности ожидаются в разных частях области уже в ночь на 1 февраля.Кроме того, специалисты ЮНЦ РАН предупреждают о возможности заморозков в апреле и мае, которые могут пагубно повлиять на урожайность зерновых культур.Проведенное исследование, основанное на данных восьми метеостанций бассейна Нижнего Дона за почти столетний период, показывает, что в условиях глобального потепления риски заморозков различной интенсивности поздней весной, в апреле и мае, значительно возрастают. В мае температура воздуха может опуститься до -2 градусов.