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В Ростовской области браконьеры выловили редкой рыбы на 7 миллионов рублей

В Ростовской области браконьеры выловили редкой рыбы на 7 миллионов рублей
В Ростовской области браконьеры выловили рыбу, занесенную в Красную книгу. Сумма ущерба могла составить более 7 миллионов рублей.

В Таганрогском заливе обнаружили десятки незаконных сетей для ловли рыбы. В них попали 21 русский осетр, три севрюги и две стерляди. Редкую добычу браконьеры не успели унести с собой. Сотрудники Пограничного управления регионального ФСБ изъяли сети и выпустили рыбу в залив.

За незаконную добычу водных биоресурсов можно отправиться в тюрьму на пять лет. А если браконьера поймают с краснокнижной рыбой, то ему грозят все девять лет лишения свободы и штраф от 1,5 до 3 миллионов рублей.
Фото: ПУ ФСБ России по Ростовской области.
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