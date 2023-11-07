В Ростовской области браконьеры выловили редкой рыбы на 7 миллионов рублей

Фото: ПУ ФСБ России по Ростовской области.

В Ростовской области браконьеры выловили рыбу, занесенную в Красную книгу. Сумма ущерба могла составить более 7 миллионов рублей.В Таганрогском заливе обнаружили десятки незаконных сетей для ловли рыбы. В них попали 21 русский осетр, три севрюги и две стерляди. Редкую добычу браконьеры не успели унести с собой. Сотрудники Пограничного управления регионального ФСБ изъяли сети и выпустили рыбу в залив.За незаконную добычу водных биоресурсов можно отправиться в тюрьму на пять лет. А если браконьера поймают с краснокнижной рыбой, то ему грозят все девять лет лишения свободы и штраф от 1,5 до 3 миллионов рублей.