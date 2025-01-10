В Ростовской области отменили введенный еще летом режим ЧС из-за засухи

Фото: Ростов ру

В Ростовской области отменили введенный из-за засухи еще полгода назад режим ЧС. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Юрий Слюсарь 29 декабря.Сначала режим ЧС был введен в мае из-за заморозков, которые достигали -7 градусов и привели к гибели некоторых сельскохозяйственных культур. Бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев тогда отметил, что майские заморозки оказали негативное влияние на сельскохозяйственные культуры практически во всех районах региона, вызвав их частичное повреждение или гибель.В июне режим ЧС был объявлен из-за почвенной засухи. С начала весны в области почти не было дождей. Установившаяся с апреля жара, достигшая +30 градусов, только усугубляла положение.Из-за засухи урожай в 2024 году упал на треть по сравнению с 2023 годом.