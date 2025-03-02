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В Ростовской области водителей предупредили о снегопаде на трассе М-4

В Ростовской области водителей предупредили о снегопаде на трассе М-4
Водителей Ростовской области предупредили о неблагоприятной погоде на трассе М-4 «Дон». Информацию 2 марта опубликовал Автодор.

Согласно прогнозам синоптиков, столбики термометров днем опустятся до 0…-5 градусов. Ночью температура воздуха достигнет -8…-13 градусов. На дорогах образуется гололедица, местами выпадет снег.

Водителям следует быть внимательнее в этот период. Необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Из-за снегопада может ухудшится видимость на дорогах.
Фото: Rostov.ru
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