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Донские власти: границы Ростовской области открыты на въезд и выезд

Донские власти: границы Ростовской области открыты на въезд и выезд

Ростовская области не является закрытым регионом на выезд и въезд в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили во время брифинга в правительстве региона 8 апреля.

Вопрос въезда и выезда из региона оказался одним из самых популярных, среди поступивших в региональный центр оперативного мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции.
- В Ростовской области нет ограничений на въезд и выезд за пределы региона, - сообщил начальник управления информационной политики правительства Ростовской области Сергей Тюрин.

Однако, стоит понимать, что на перемещение по региону должна быть веская причина, либо разрешающие документы. На выездах и въездах в города установлены контрольные пункты, где дежурят сотрудники ГИБДД. Они проверяют документы у водителей и, если у водителей отсутствует доказательство цели поездки, их разворачивают обратно.

Кроме того, автомобилисты, покидающие пределы Ростовской области должны учитывать ограничения, введённые в соседних регионах. Например, на границах Краснодарского края также установлены патрули. Сотрудники ДПС могут запретить проезд водителю из другого региона. При этом транзитный проезд не запрещён.

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