ГИБДД: границы Ростовской области не закрыты, передвижение между районами разрешено



Ограничение передвижение по территории Ростовской области по состоянию на 2 апреля не введено. Об этом сообщили в донском управлении ГИБДД.



Как пояснили в отделе пропаганды, в настоящее время передвигаться между районами области и внутри муниципалитетов могут легковые и грузовые автомобили. Для этого не нужны какие-либо документы.

Также не запрещается покидать пределы донского региона. Однако водителей предупреждают о введённом карантине в соседних регионах.

- Сотрудники ГИБДД проводят разъяснительные беседы с водителями, в том числе из других регионов, которые направляются в сторону Краснодарского и Ставропольского краев, о введении на их территории карантина и предлагают избегать поездок в данных направлениях, - рассказали в отделе пропаганды.



Между тем, по распоряжению губернатора Министерству транспорта Ростовской области и властям в муниципалитетах поручено ограничить со 2 апреля регулярные автобусные перевозки. Это связано с резко снизившимся пассажиропотоком.

Напомним, в Ростовской области с 31 марта введены дополнительные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Так, местным жителям разрешается выходить из дома только в случае необходимости.



За нарушение особого режима введены штрафы. С 1 апреля МВД увеличило количество патрулей на улицах Ростовской области. Вместе с полицейскими на охрану общественного порядка выходят военные, казаки и члены добровольных народных дружин.