Донские специалисты решают вопрос о сносе дома, в котором случился взрыв газа



Специалисты решают вопрос о сносе дома № 35 по улице Ленина в поселке Чистоозерном, где произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает глава региона Василий Голубев.



Губернатор Ростовской области сообщил, что скорее всего будет принято решение о сносе постройки, однако точно об этом станет известно не ранее, чем в среду. Чем быстрее будет принято решение, тем быстрее жильцы получат свои жилища.



Если дом все-таки будут строить, на это уйдет около года. Пока будет идти строительство, всех владельцев разрушенного дома обеспечат жильем.



Напомним, трагедия случилась 12 мая в Каменском районе. В жилом двухэтажном доме взорвался бытовой газ, двое погибли, еще двое пострадали.