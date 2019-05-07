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Донские специалисты решают вопрос о сносе дома, в котором случился взрыв газа

Донские специалисты решают вопрос о сносе дома, в котором случился взрыв газа
Специалисты решают вопрос о сносе дома № 35 по улице Ленина в поселке Чистоозерном, где произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает глава региона Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области сообщил, что скорее всего будет принято решение о сносе постройки, однако точно об этом станет известно не ранее, чем в среду. Чем быстрее будет принято решение, тем быстрее жильцы получат свои жилища.

Если дом все-таки будут строить, на это уйдет около года. Пока будет идти строительство, всех владельцев разрушенного дома обеспечат жильем.

Напомним, трагедия случилась 12 мая в Каменском районе. В жилом двухэтажном доме взорвался бытовой газ, двое погибли, еще двое пострадали.

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