Донские дорожники досрочно сдали почти половину объектов регионального значения по нацпроекту

В Ростовской области дорожники досрочно сдали 43 объекта регионального значения по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Всего запланировано отремонтировать 97 объектов областного и межмуниципального значения.Работы завершили на альтернативой дороге к аэропорту Платов. Специалисты отремонтировали магистраль «Дон» - поселок Щепкин - Ростов на участке от 8-го километра 900 метров до 12-го километра 880 метров в Аксайском районе. Также обновили подъезд от магистрали «Дон» к хутору Божковка, где проезжают школьные и рейсовые автобусы. Ремонт завершили и на мостовом переходе - на участке от 535-го метра до 3-го километра 100 метров на трассе Морозовск - Цимлянск - Волгодонск.Досрочно завершить работы удалось еще на одном социально значимом объекте - участке дороги межмуниципального значения поселок Матвеев Курган - слобода Большекрепинская - слобода Родионово-Несветайская. Автодорога соединяет два района. Общая протяженность отремонтированного участка составила 8,3 километра.– Сложившиеся погодные условия позволяют вести работы по дорожному ремонту в достаточно высоком темпе, – пояснил министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев. – Разумеется, мы постараемся сделать так, чтобы большая часть региональных объектов, приводимых в нормативное состояние в рамках национального проекта, была сдана в эксплуатацию до наступления осенней непогоды.Вскоре дорожники завершат ремонт дороги село Пешково - село Займо-Обрыв на участке от 1-го километра 953 метров до 5 километра 471 метра. Многие местные жители в своих обращениях привлекли внимание правительства к этому объекту. Поэтому по просьбам сельчан Минтранс включил дорогу в программу-2021 нацпроекта.Дорожникам осталось сдать 54 объекта межмуниципального и регионального значений. Большинство из них планируют отремонтировать к октябрю.