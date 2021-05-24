Донские депутаты обсудили перспективы трансформации угольной промышленности в регионе

В Законодательном собрании Ростовской области обсудили будущее угольной промышленности. Заседание круглого стола «О состоянии и перспективах угольной промышленности в Ростовской области» 25 мая провел комитет донского парламента по экономической политике.Председатель комитета Игорь Бураков отметил тектонические изменения, которые происходят в энергетике, когда уголь замещается другими более экологически чистыми видами топлива. Прежде всего, это газ и ветроэнергетика. В частности, в донском регионе доля ветроэнергетики составляет 10% от общего объема производства энергии. В этих условиях вполне логично, что спрос на уголь будет падать.-Мы отчетливо видим, как развивается ветроэнергетика, как котельные переходят на газ, а Новочеркасская ГРЭС который год подряд существенно сокращает закупку донского угля. В этой ситуации мы должны заглянуть в будущее и посмотреть, куда движется угольная отрасль, что с ней произойдет через 10-20 лет для того, чтобы заблаговременно подготовиться к трансформации этого сектора экономики, – рассказал Игорь Бураков.В обсуждении проблем и перспектив развития донского углепрома приняли участие первый заместитель председателя донского парламента и председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев, первый зампредседателя Заксобрания РО и председатель комитета по бюджету Андрей Харченко, депутаты Ирина Потягова и Сергей Замиховский, а также представители регионального министерства промышленности и эксперты профильных ведомств.Донской регион располагает колоссальными запасами угля. Даже в пандемийное время углепром Дона показывал положительную динамику. В 2020 году Ростовская область добыла 5,5 млн тонн угля, прирост составил 2%. В первые четыре месяца этого года рост добычи угля составил почти 65%. В этом секторе занято почти 6 тысяч человек. Существующих запасов угля в Ростовской области хватит на ближайшие сто лет, но уже сейчас стоит задуматься о перспективах развития и трансформации этого сектора.Всего на Дону сосредоточено 24,3 млрд тонн угольных запасов. По словам Сергея Михалева, одной из основных проблем донского углепрома является сбыт запасов угля. На угольных складах донского региона находится более 700 тысяч тонн нереализуемых товарных запасов.Новочеркасская ГРЭС считается одной из крупнейших угольных станций на Юге России и ранее была основным потребителем донского угля. Примерно 40% всех запасов уходило на обеспечение станции топливом. Если ГРЭС полностью откажется от использования угля, свое существование могут прекратить несколько шахт региона. В результате сотни сотрудников углепрома останутся без работы, а в бюджете существенно снизятся налоговые отчисления. Это говорит о том, что Ростовской области придется в корне пересмотреть подходы по развитию угольной промышленности.-Меня очень тревожит этот факт. С учетом того, что рентабельность в этой отрасли не очень высокая, это сильно бьет по экономике предприятий. И это тот момент, на который мы все должны в первую очередь обращать внимание. Да, мировая конъюнктура энергетического рынка, мягко говоря, складывается не очень позитивно для угольной отрасли. Но в то же время, например, США остаются одним из основных потребителей угля, и угольная генерация там практически не снижается. Так что этим вопросом необходимо заниматься, – подчеркнул народный избранник.Одним из перспективных решений этой проблемы парламентарии считают экспорт угля на внешний рынок. Ведь донской уголь считается одним из лучших в мире и с легкостью может потеснить крупных поставщиков из других стран, таких как Австралия, Индонезия, США.Кроме разработки перспектив трансформации донского угля, не стоит забывать и об экологической составляющей этой отрасли. Прекратившие свою деятельность в 90-е годы шахты тоже имеют свою историю. В связи с этим Ростовская область должна работать с экологическими последствиями углепрома. Ведь потребление угля снижается не потому, что это невыгодный вид топлива, а потому что наносит больший ущерб экологии.-Вероятно, здесь работа будет касаться и изменений технологий, связанных с сжиганием угля. Может с течением времени уголь будет превращаться в экологичное топливо, - считает Игорь Бураков. - Мы должны знать, что будет происходить с углепромом в ближайшие годы и своевременно реагировать на вызовы, с которыми сталкивается отрасль.Также в ходе круглого стола был затронут актуальный вопрос квалифицированных кадров – в настоящее время в угольной промышленность остро стоит проблема нехватки специалистов угольной промышленности. Бывшие студенты донских вузов уезжают работать на шахты в другие регионы или попросту не идут работать по специальности из-за не устраивающих условий труда.В заключении участники заседания высказали пожелания и озвучили свои предложения по трансформации угольной промышленности Дона. Эти замечания были проанализированы и включены в рекомендации, которые получат все заинтересованные стороны.