Донская мусорная компания нарушает правила хранения медотходов

Прокуратура Неклиновского района Ростовской области обратила внимание на работу предприятия, занимающегося вывозом, хранением и переработкой медицинских отходов. Проверка началась после жалобы частного лица на то, что донская организация ООО «Экородина» нарушает требования СанПиНа.После этого инцидента экологическая компания «Зелёный фронт» написала аналогичную претензию на организацию в Роспотребнадзор. На заявление ответили 13 мая. В ответе Роспотребнадзора сообщалось, что ООО «Экородина» действительно пренебрегает правилами хранения и утилизации мусора.Проверка выявила «нарушения санитарно- эпидемиологических требований к содержанию городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных и общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий…». Согласно документам, мусорнаякомпания не соблюдала правила сбора, обеззараживания, размещения, хранения и утилизации медицинских отходов.Отметим, что в ответе Роспотребнадзора нет перечня конкретных нарушений. Вероятно, эти аспекты были направлены в прокуратуру. В свою очередь, надзорное ведомство должно будет принять решение о следующих процессуальных мерах воздействия.К слову, ООО «Экородина» было учреждено в 2017 году. Владельцы компании – физические лица. Они занимаются обработкой и утилизацией неопасных отходов. По информации из открытого доступа, чистая прибыль организации в 2020 году составила более 13 миллионов рублей.