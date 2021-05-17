Донская мусорная компания нарушает правила хранения медотходов
Прокуратура Неклиновского района Ростовской области обратила внимание на работу предприятия, занимающегося вывозом, хранением и переработкой медицинских отходов. Проверка началась после жалобы частного лица на то, что донская организация ООО «Экородина» нарушает требования СанПиНа.
После этого инцидента экологическая компания «Зелёный фронт» написала аналогичную претензию на организацию в Роспотребнадзор. На заявление ответили 13 мая. В ответе Роспотребнадзора сообщалось, что ООО «Экородина» действительно пренебрегает правилами хранения и утилизации мусора.
Проверка выявила «нарушения санитарно- эпидемиологических требований к содержанию городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных и общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий…». Согласно документам, мусорная
компания не соблюдала правила сбора, обеззараживания, размещения, хранения и утилизации медицинских отходов.
Отметим, что в ответе Роспотребнадзора нет перечня конкретных нарушений. Вероятно, эти аспекты были направлены в прокуратуру. В свою очередь, надзорное ведомство должно будет принять решение о следующих процессуальных мерах воздействия.
К слову, ООО «Экородина» было учреждено в 2017 году. Владельцы компании – физические лица. Они занимаются обработкой и утилизацией неопасных отходов. По информации из открытого доступа, чистая прибыль организации в 2020 году составила более 13 миллионов рублей.