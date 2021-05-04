В Ростовской области прокуратура проверяет фирму по переработке медицинских отходов

Прокуратура Неклиновского района Ростовской области по жалобе проверяет фирму, занимающуюся переработкой медицинских отходов.В надзорное ведомство поступило заявление от жителя донского региона. Он указал, что ООО «Экородина» занимается сбором, хранением и переработкой медицинских отходов. Однако дончанин предполагает, что компания может нарушать нормы СанПина.- Обращения с медицинскими отходами производятся с грубыми нарушениями требований СанПин, - написал автор жалобы. - Это «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» и введенные в действие с 1 марта 2021 года СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.Дончанин отметил, что компания не использует герметичные сертифицированные контейнеры при сборе и транспортировке отходов.- Указанные лица производят сбор и транспортировку экологически опасных отходов в мешках, навалом, а на территории базы отдыха правонарушителями не обеззараживаются и не уничтожаются, - подчеркнул автор письма.Чтобы проверить деятельность этой организации, мужчина обратился в прокуратуру Ростовской области. Он отправил документ в ведомство 5 апреля. Областная прокуратура направила жалобу в ведомство Таганрога и поручила ей проверку. Однако позже оказалось, что территория, на которой хранятся и, возможно, перерабатываются медотходы, находится в Неклиновском районе. Надзорное ведомство Таганрога переадресовало письмо в Неклиновский район. Там уже организовали проверку, однако до ее завершения о результатах говорить рано.По информации из открытых источников, ООО «Экородина» появилась в 2017 году. Учредителями компании являются физические лица. Основной вид деятельности организации - обработка и утилизация неопасных отходов. По данным веб-сервиса «Контур Фокус», за 2020 год компания заработала более 13,5 миллионов рублей чистой прибыли.