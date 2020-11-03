Дончанам обещают теплые осенние выходные

Жителям Дона обещают теплые осенние выходные. Прогноз на ближайшие три дня составили синоптики местного отделения гидрометцентра.В пятницу и субботу,, будет облачно. Но осадков не предвидится. Температура воздуха составит +11 градусов. Скорость северо-западного ветра не превысит шести метров в секунду. Ночью возможен кратковременный дождь.В воскресенье,, столбики термометров покажут 12 градусов выше нуля. День обещает быть облачным, но без осадков. Западный ветер будет дуть со скоростью пять метров в секунду.Напомним, по оперативному прогнозу ГУ МЧС теплая погода сохранится в Ростовской области до середины ноября. Затем в северных ее районах обещают снег.