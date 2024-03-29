Дочь погибшей в «Крокусе» жительницы Ростовской области оформила опеку над сестрой
Дочь женщины из Ростовской области, погибшей при теракте в «Крокус Сити Холле», взяла под опеку младшую сестру. Ангелина Шалаева будет заботиться о 6-летней Василисе, оставшейся без родителей после трагедии.
Мама сестер, 44-летняя Виктория Ченгаева, погибла вместе с 12-летним сыном Артемием 22 марта, когда начались стрельба и пожар в подмосковном ТЦ. Супруг женщины, 41-летний Василий Хозин, тоже был в концертном зале в тот злополучный вечер. Мужчина до сих пор числится без вести пропавшим.
— Как сказали в морге, это пока идет опознание по ДНК, — уточнила Ангелина. — Скорее всего, Вася тоже погиб.
У погибшей Виктории остались трое детей. Помимо маленькой Василисы и 26-летней Ангелины, есть еще 24-летняя дочь, которая живет в Таганроге. У отчима девочек, Василия, есть 13-летний сын от первого брака. Мальчик живет с мамой.