Семья погибшей в «Крокус Сити Холле» семьи из Ростовской области открыла сбор средств

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Дочь погибшей в «Крокус Сити Холле» женщины из Ростовской области открыла сбор средств. Девушка опубликовала реквизиты, куда можно перечислить деньги.Дочь Виктории Ченгаевой Ангелина собирает деньги на похороны своих мамы и брата. Кроме того, девушка собирается оформлять опеку над младшей сестрой. На это ей тоже придется потратиться.- Я не буду скромничать, помощь мне нужна. Будет много затрат с похоронами. Плюс я оформляю опекунство над 5-летней сестрой и у Васи 13-летний сын, - написала Ангелина в соцсетях.Неравнодушные люди уже перечисляют деньги.Отметим, губернатор Василий Голубев принял решение выплатить родственникам погибших в теракте из донского региона по 1 миллиону рублей. Эти деньги выплатят независимо от выплат властей Московской области. Еще 500 тысяч получит раненая жительница Матвеево-Курганского района, которая сейчас находится в московской больнице.Напомним, что пропавшие после теракта в «Крокус Сити Холле» мать и сын из Ростовской области были найдены погибшими спустя четыре дня после теракта - 26 марта. О судьбе мужа Виктории пока ничего не известно.