Добронравовы отправились на Волгу

Актерская династия Добронравовых всем составом отправилась на отдых в Астраханскую область. Тремя поколениями они остановились на базе отдыха «Зюйд-Вест», на реке Волге. Об этом на своей странице в соцсети сообщил Виктор Добронравов.– Лучше место в дельте Волги найти сложно. Там моя старшая дочь научилась плавать, а младшая сделала свой первый шаг. Это место, куда удается вытащить отдохнуть даже моего неутомимого папу. Был здесь и весной, и летом, и осенью. Рыбалка разная и всегда интересная! – написал он под свежими фото.Вместе с отцом, братом и подросшими дочерьми Василисой и Варварой они поймали несколько рыбин и тут же приготовили из них ужин.