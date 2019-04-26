Дневник немецкого пулемётчика нашли в Ростовской области



Карманный дневник немецкого солдата нашли в Ростовской области. Небольшая записная книжка хорошо сохранилась, и на её страницах можно прочитать записи. Хозяин дневника — немецкий пулемётчик — погиб на Миус Фронте.



Поисковики смогли прочесть на одной из страниц строки: «Благодарим, Господи, тебя за жильё, за кров, за пищу». Это примерный перевод текста, написанного по-немецки. На развороте в блокноте изображена карта берлинского метрополитена 1942 года. Обложка сделана из кожи и, возможно, благодаря этому она сохранилась. Страницы дневника рассохлись и стали очень хрупкими, так что специалисты будут с особенной аккуратностью изучать другие записи.