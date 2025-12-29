На последней неделе перед Новым годом части жителей Ростова-на-Дону отключат электричество

Фото: Rostov.ru

Энергетики планируют отключить электричество в ряде районов Ростова-на-Дону в предновогодние дни, 29 и 30 декабря. Как говорят в «Донэнерго», причина — плановые работы, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.В понедельник, 29 декабря, масштабные отключения коснутся жителей сразу нескольких улиц. В список адресов входят десятки домов на улицах Радищева (№№ 13-71, 18-68), 2-й Комбайновской (№№ 1-25, 2-42), Соединяющей (№№ 1-13, 2-22), Коммунальной (№№ 1-25, 2-28), Просвещения (№№ 23-27, 18-42), Червоноармейской (№№ 3-23, 6-22), Веры Пановой (№№ 3-11), а также в переулках Пожарном (№№ 1-19, 2-18), Кецховели (№№ 1-31, 2-24) и Горийском (№№ 1-15, 2-50). Параллельно в других частях города пройдут локальные работы: ремонт на подстанции затронет пер. Боковский (№№ 9-57, 2А, 10-40), ул. Герцена (№№ 1-7), пр. 40-летия Победы (№№ 1И, 2А) и ул. Солидарности (№№ 2А/2, 2В/7). Также будет отключено здание на ул. Белокалитвинской, 1, а в больнице Водников (ул. Пешкова, 34) начнется обслуживание оборудования распределительного пункта.Во вторник, 30 декабря, техническое обслуживание продолжится. В больнице Водников на ул. Пешкова, 34 будут затронуты оставшиеся секции здания. Кроме того, погаснут лампочки у жителей домов на ул. 20 лет Октября (79/2А), Брестской (1/79А), Грисенко (21/1, 21/62), Конституционной (58/62, 60), а также на пл. Толстого (1-7, 2А, 4Б), пл. Свободы (7/2) и ул. Комсомольской (4Б).Оба дня свет будет отсутствовать с 9:00 до 17:00.Специалисты рекомендуют проживающим по перечисленным адресам подготовиться к временному отсутствию электричества. Будет полезно зарядить гаджеты, обеспечить себя фонарями или другими источниками света.