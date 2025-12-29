Фото: СУ СКР по Ростовской области.

Отдых пары ростовчан в сауне закончился убийством. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.Жуткая трагедия случилась вечером 26 декабря. 48-летний горожанин отдыхал в сауне на улице Зорге со своей знакомой. Отдых сопровождался распитием алкоголя. Под влиянием градуса между мужчиной и его подругой возник конфликт. В порыве злости мужчина ударил 37-летнюю женщину канцелярским ножом. Удары пришлись в область головы, шеи и туловища. Женщина скончалась на месте.Ростовчанин вскоре был задержан. В ходе допроса он полностью признал свою вину. На него завели уголовное дело по статье «Убийство». Ростовчанин находится в СИЗО.