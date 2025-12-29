Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Отдых пары ростовчан в сауне закончился убийством

Отдых пары ростовчан в сауне закончился убийством

Отдых пары ростовчан в сауне закончился убийством. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Жуткая трагедия случилась вечером 26 декабря. 48-летний горожанин отдыхал в сауне на улице Зорге со своей знакомой. Отдых сопровождался распитием алкоголя. Под влиянием градуса между мужчиной и его подругой возник конфликт. В порыве злости мужчина ударил 37-летнюю женщину канцелярским ножом. Удары пришлись в область головы, шеи и туловища. Женщина скончалась на месте.

Ростовчанин вскоре был задержан. В ходе допроса он полностью признал свою вину. На него завели уголовное дело по статье «Убийство». Ростовчанин находится в СИЗО.
Фото: СУ СКР по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.