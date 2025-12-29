Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

После смерти пациентки ростовскую частную клинику оштрафовали за нарушения

После смерти пациентки ростовскую частную клинику оштрафовали за нарушения
Ростовская частная клиника заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей после трагического инцидента, связанного со смертью пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора Ростовской области.

Поводом для проверки стал сигнал от жителя Ростова-на-Дону, чья жена скончалась спустя две недели после пластической операции, проведенной в клинике в июле 2025 года. Мужчина полагает, что причиной смерти стали возникшие осложнения после хирургического вмешательства.

Проверка Росздравнадзора выявила грубые нарушения в работе клиники. Установлено, что в учреждении отсутствовали необходимые для экстренной помощи круглосуточно функционирующие клинико-диагностическая лаборатория, трансфузионный кабинет и рентген-кабинет. Кроме того, пациенты не находились под круглосуточным наблюдением реаниматолога-анестезиолога.

На основании выявленных нарушений Росздравнадзор обратился в суд, который привлек клинику к административной ответственности и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.