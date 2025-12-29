После смерти пациентки ростовскую частную клинику оштрафовали за нарушения

Фото: Donday

Ростовская частная клиника заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей после трагического инцидента, связанного со смертью пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора Ростовской области.Поводом для проверки стал сигнал от жителя Ростова-на-Дону, чья жена скончалась спустя две недели после пластической операции, проведенной в клинике в июле 2025 года. Мужчина полагает, что причиной смерти стали возникшие осложнения после хирургического вмешательства.Проверка Росздравнадзора выявила грубые нарушения в работе клиники. Установлено, что в учреждении отсутствовали необходимые для экстренной помощи круглосуточно функционирующие клинико-диагностическая лаборатория, трансфузионный кабинет и рентген-кабинет. Кроме того, пациенты не находились под круглосуточным наблюдением реаниматолога-анестезиолога.На основании выявленных нарушений Росздравнадзор обратился в суд, который привлек клинику к административной ответственности и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.