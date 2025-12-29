ФК «Ростов» рассчитывает получить компенсацию от Матиаса Норманна в 2026 году

Фото: ФК Ростов

Руководство футбольного клуба «Ростов» рассчитывает получить компенсацию от Матиаса Норманна в 2026 году, сообщил генеральный директор Игорь Гончаров.Напомним, что конфликт начался в 2023 году. Летом того года норвежский футболист покинул Россию из-за опасений за свою безопасность. Позже команда из Саудовской Аравии «Аль-Раед» объявила о переходе игрока, хотя права на него принадлежали ФК «Ростов». Российские клубы обратились в ФИФА, а ростовский клуб подал иск против футболиста.После судебного разбирательства и апелляций Норманн был признан виновным в расторжении контракта с «Ростовом». Ему предписали возместить убытки в размере более трёх миллионов евро. Дальнейшее обжалование для игрока стало невозможным.Игорь Гончаров выразил надежду на получение компенсации в следующем году. Он также отметил, что эта сумма в рублях составляет около 276 миллионов, что значительно улучшит финансовое положение клуба, учитывая его текущие долги.