Длиннопалых раков стали выращивать в Ростовской области

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В Ростовской области начали выращивать длиннопалых раков в пресной воде. Информацию об этом предоставили в пресс-службе Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.Длиннопалый рак играет важную роль среди пресноводных ракообразных в России. Этот вид несложен в разведении и содержании. Хотя мяса в нем меньше, чем в других видах, он выигрывает за счет высокой плодовитости.Необходимость в искусственном разведении обусловлена большим спросом на раков в южных областях России и ограниченным объемом добычи в Азово-Черноморском бассейне.Первый этап размножения самок-производителей дал положительные результаты.